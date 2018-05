Roma, 24 mag. - Il titolo Enel in borsa nel 2017 "ha registrato un significativo incremento di valore, pari a circa il 22% e se consideriamo anche i dividendi distribuiti, il valore creato per gli azionisti è stato pari a quasi il 28%". Lo ha detto la presidente dell'Enel, patrizia Grieco, in apertura di assemblea.

"Ad oggi - ha aggiunto - il prezzo obiettivo medio per il nostro titolo è di circa 5,8 euro ad azione rispetto ai 4,9 euro ad azione a maggio 2017".