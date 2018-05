Un altro voto per il governo Conte al Senato, da Maie ok a fiducia

Roma, 24 mag. - Il Maie voterà la fiducia al governo Conte. Lo hanno annunciato al termine delle consultazioni con il premier incaricato Salvatore Caiata, eletto con M5s ma espulso dal movimento perché indagato, e il senatore Ricardo Antonio Merlo. Significativo per l'esecutivo che sta per nascere soprattutto l'appoggio di quest'ultimo che porta a 170, aumentandola di una unità, la risicata maggioranza a Palazzo Madama.

"Io - ha detto Merlo - sono presidente del Maie. Dal 2006 siamo in Parlamento, siamo stati purtroppo sempre all'opposizione perché nessun governo aveva una politica seria per gli italiani all'estero. In questa legislatura condividiamo gran parte del programma di governo, è fondamentale il punto dieci dove ci sono dieci righe che parlano degli italiani all'estero, una vera bozza di una politica per gli italiani all'estero. È la prima volta. Quindi abbiamo deciso di appoggiare e dare la fiducia a questo programma di governo".

"A Conte - ha detto Caiata - abbiamo espresso la nostra piena soddisfazione nel trovarci di fronte a un governo formato dalle forze che hanno prevalso alle ultime elezioni. Era quello che ci aspettavamo, che si aspetta il paese, gli abbiamo augurato buon lavoro. Il Maie è composto da eletti all'estero e da eletti M5s cui non è stata data la possibilità di iscriversi ai 5 stelle. Siamo stati dispiaciuti e feriti da questa decisione ma teniamo fede agli elettori, quindi diamo la fiducia a Conte".