Usa, nulla osta permanente a Kushner per accesso a info segrete

New York, 24 mag. - Jared Kushner, consigliere e genero del presidente statunitense Donald Trump, ha finalmente ottenuto il nulla osta di sicurezza permanente dall'Fbi, che gli permette di avere accesso a informazioni segrete. Il fatto che non lo avesse ancora ricevuto aveva fatto temere che la sua posizione potesse essere in pericolo per le indagini sulle presunte collusioni tra lo staff di Trump e la Russia.

L'avvocato di Kushner, Abbe Lowell, ha assicurato che le indagini del procuratore speciale, Robert Mueller, non hanno avuto alcun ruolo nel ritardo per l'ottenimento del nulla osta, peraltro non insolito in questi casi. Kushner, come consigliere di Trump, ha un ruolo importante nel lavoro diplomatico statunitense in Medio Oriente.