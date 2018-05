Autogrill: ricavi primi 4 mesi a 1,32 miliardi (-2,7%) -2

Milano, 24 mag. - Le nuove aperture, spiega Autogrill, di fatto compensano le chiusure: si registrano nuove aperture principalmente in International, in particolare in Nord Europa (Norvegia) e in Asia (Vietnam e India), mentre fra le chiusure si segnala l`uscita programmata dai centri commerciali in Nord America e l`impatto del completamento del programma avviato nel 2016 di revisione della presenza autostradale in Italia. Nel corso dei primi 4 mesi c'è un contributo netto positivo da acquisizioni e cessioni: i ricavi di Le CroBag, società attiva nel settore della ristorazione nelle stazioni ferroviarie tedesche acquisita dal gruppo a fine febbraio, più che compensano gli effetti della cessione di alcune attività non strategiche in Europa.

Il canale aeroportuale ha registrato ricavi in crescita del 6,6% a cambi costanti (-4,8% a cambi correnti), con il contributo positivo di tutte le regioni. La crescita like for like è pari al +5,4%. Nel canale autostradale i ricavi sono in aumento dello 0,4% a cambi costanti (-2,9% a cambi correnti), per effetto della buona performance registrata sulle autostrade europee che più che compensa il rallentamento del traffico autostradale in Nord America. La crescita like for like è del +1,3%. In "altri canali" i ricavi sono in crescita del 18,1% (+16% a cambi correnti), per effetto delle aperture di punti vendita in alcuni outlet in Europa e dell`acquisizione di Le CroBag.