Intesa Sanpaolo e OurCrowd stringono un'alleanza internazionale

Milano, 24 mag. - Intesa Sanpaolo Innovation Center, controllata del Gruppo Intesa Sanpaolo che promuove i processi e i piani di sviluppo dell`innovazione, e OurCrowd, leader mondiale nel crowdfunding e piattaforma di venture capital in rapida crescita, hanno annunciato la firma di un Memorandum of understanding che ha come obiettivo quello di agevolare l'accesso al mercato internazionale delle proprie startup tecnologiche.

In particolare, nel corso dell'ultimo anno OurCrowd ha registrato significativi passi in avanti in Europa occidentale, espandendo la propria presenza su Londra e Madrid, aumentando la base d`investitori in diversi Paesi del mondo e stabilendo nuove relazioni con importanti multinazionali come Halma nel Regno Unito e Innogy in Germania.

Nel ruolo di partner istituzionale, Intesa Sanpaolo Innovation Center fornirà ai propri clienti corporate e pmi l`accesso al portafoglio di startup hi-tech di OurCrowd, in modo da creare importanti sinergie per lo sbocco sul mercato. In tal senso l`accordo punta a catalizzare l`innovazione nei più svariati settori tecnologici e industriali.