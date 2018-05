Enel, Grieco: si conferma la più grande utility a livello Europa

Roma, 24 mag. - L'Enel nel 2017 "si è confermata come la più grande utility integrata a livello europeo, con oltre 52 miliardi di euro di capitalizzazione al 31 dicembre, in netta crescita rispetto ai circa 43 miliardi di euro del 2016". Lo ha detto la presidente dell'Enel, Patrizia Grieco, aprendo l'assemblea, iniziata con il 43,37% del capitale presente.

Sempre nel 2017, ha aggiunto la Grieco "Enel ha consolidato la propria leadership nello sviluppo delle energie rinnovabili, con 38 GW di capacità installata consolidata, che arrivano a oltre 41 GW considerando anche la capacità gestita. Una posizione che ci consente di raggiungere nuovi record di produzione giornaliera da fonti rinnovabili".

"L'Enel del futuro - ha poi detto - la stiamo costruendo oggi: leadership nelle fonti rinnovabili e nelle reti, sempre più digitali, per sostenere l'offerta di servizi innovativi che abbiano al centro l'interesse dei nostri clienti, in una visione strategica che vede innovazione e digitalizzazione come fattori abilitanti, insieme naturalmente con l'efficienza operativa".