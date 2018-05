Fondi Ue, in Alto Adige già impegnato il 60% delle risorse Fesr -3

Roma, 24 mag. - "Sicurezza del territorio, banda larga per rendere competitive le piccole aziende di tutti i 116 Comuni della provincia e investimenti in ricerca e sviluppo, come ad esempio i laboratori del Noi sono le priorità secondo le quali utilizziamo i fondi europei a favore dello sviluppo del nostro territorio" ha riassunto Kompatscher. Quanto all`obiettivo di garantire entro fine anno la certificazione di 21 milioni di euro il presidente ha sottolineato: "Occorre equilibrio fra la garanzia di procedure corrette dal punto di vista legale e la rapidità e l`efficienza delle procedure. Chiudere il cerchio amministrativo nei tempi e nei modi previsti dalle normative europee rappresenta un obiettivo essenziale per il funzionamento dell`intero sistema di finanziamenti europei". Il Comitato di Sorveglianza è il principale organismo di gestione del programma elaborato dalla Provincia autonoma di Bolzano e approvato dalla Commissione europea. Fra i suoi compiti c'è anche quello di riferire con regolarità dell'avanzamento delle misure previste dal programma stesso.