Fondi Ue, in Alto Adige già impegnato il 60% delle risorse Fesr -2

Roma, 24 mag. - I dati relativi al 2017 hanno visto l`approvazione di 13 progetti (3,8 milioni) per l`asse "Ricerca e innovazione", 23 progetti (11,6 milioni) per l`asse "Contesto digitale", 3 progetti per l`asse "Ambiente sostenibile" (14,9 milioni), 9 progetti per l`asse "Territorio sicuro" (5 milioni). Il Comitato di Sorveglianza ha discusso oggi anche lo stato di avanzamento del Programma Operativo FESR 2014-20 e le previsioni al 31.12.2018. Dall`inizio dell`anno in corso sono in fase di controllo da parte del settore Controllo della Ripartizione finanze della Provincia progetti per 11,3 milioni di euro. L`obiettivo è di raggiungere quota 21 milioni certificati entro la fine dell`anno per evitare il disimpegno automatico dei fondi. In qualità di presidente del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR 2014-20 il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha introdotto ieri mattina i lavori del Comitato insieme alla direttrice della Ripartizione Europa della Provincia Martha Gärber e all'esponente della Commissione Europea Silvia Rescia.(Segue)