Fondi Ue, in Alto Adige già impegnato il 60% delle risorse Fesr

Roma, 24 mag. - Ammonta a 136,6 milioni di euro la dotazione complessiva del Programma Operativo FESR 2014-20 per "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" entrato in vigore nel 2015. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che dispone di una ulteriore dotazione anche per i progetti Interreg Italia-Austria e Italia-Svizzera, rappresenta insieme al Fondo Sociale Europeo (FSE) uno degli strumenti attraverso i quali l'Unione sostiene lo sviluppo economico, sociale e culturale a livello locale. Nella sua seduta di oggi (24 maggio), la quarta dall`avvio del Programma Operativo, il Comitato di Sorveglianza coordinato dal presidente della Provincia Arno Kompatscher ha approvato la Relazione annuale di attuazione 2017. Alla data del 31 dicembre 2017 la Provincia ha approvato 127 progetti per un importo di 81,9 milioni di euro, pari al 60% della dotazione complessiva. Le risorse messe a disposizione sono ripartite su cinque aree d`intervento tecnicamente dette "assi": ricerca e innovazione (32,7 milioni di cui progetti autorizzati per 14 milioni, pari al 43%), contesto digitale (32,7 milioni di cui progetti autorizzati per 22,5 milioni, pari al 69%), ambiente sostenibile (39,3 milioni di euro di cui progetti autorizzati per 24,6 milioni di euro, pari al 63%), territorio sicuro (26,2 milioni di euro di cui progetti autorizzati per 16,2 milioni, pari al 62%) e assistenza tecnica (5,5 milioni di cui l`80% già impegnato). Un altro risultato importante del 2017 è stata la piena implementazione del sistema informativo coheMON, che fornisce supporto sia all`espletamento delle fasi attuative e gestionali del Programma Operativo che allo svolgimento delle attività di monitoraggio in linea con le prescrizioni regolamentari della programmazione 2014-20.(Segue)