Spief, Italia e Russia accelerano nello sviluppo tecnologico

San Pietroburgo (Russia), 24 mag. - "Nuove e promettenti prospettive per la cooperazione tra l`Italia e la Russia" nei settori attualmente più strategici per lo sviluppo delle imprese, favorire la ricerca, il progresso e, quindi i rapporti commerciali finalizzati all`interscambio, anche di know how specializzato. Questo, in sintesi, l'accordo firmato ieri nel giorno 0 del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, sino al 26 maggio 208) da Antonio Fallico, presidente della associzione Conoscere Eurasia - capofila della partecipazione italiana alla Davos russa - e Maxim Shereykin, direttore generale dell`Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa, a conclusione del tavolo di lavoro su "Tecnologie europee per aumentare la qualità della vita".

Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: "L`accordo tra Conoscere Eurasia e l`Agenzia per lo Sviluppo tecnologico della Federazione Russa sottoscritto ieri, apre nuove e promettenti prospettive per la cooperazione tra l`Italia e la Russia nel campo della tecnologia avanzata, non colpita dalle sanzioni. La firma è stata preceduta da una fase di ricerca e individuazione delle tecnologie italiane attualmente più interessanti per il mercato russo. L`insediamento di un gruppo operativo di coordinamento avrà il compito di intermediare e favorire la cooperazione in questo ambito di business, anche attraverso strumenti finanziari e di investimento a favore delle imprese dei due Paesi".

Nel 2017 l`export di prodotti di tecnologia italiana in Russia ha sfiorato i 3 miliardi di euro (+33,5% sul 2016), circa il 38% del valore complessivo delle esportazioni che, l`anno scorso, hanno raggiunto quasi 8 miliardi di euro.