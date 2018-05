Roma, 24 mag. - "Il gruppo parlamentare Maie annuncia: sì alla fiducia a Conte. Arriva il governo Di Maio-Salvini-Cecconi? I furbetti di Rimborsopoli, i taroccatori di bonifici che M5s si era impegnato addirittura a far dimettere dal parlamento entrano in maggioranza? Di Maio che dice? Accetterà i loro voti e perderà la faccia o terrà fede agli impegni presi in campagna elettorale, finora disattesi, di metterli fuori?". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi.