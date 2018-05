Roma, Palozzi (FI): bene denuncia Codacons su disagi metro

Roma, 24 mag. - "Sono completamente d'accordo con il Codacons, che oggi ha denunciato come l'apertura della stazione San Giovanni della metro C stia generando forti disagi sulla circolazione, a causa dell'affollamento di passeggeri nel nodo di scambio con la linea A. Ci chiediamo come sia possibile che il Campidoglio non avesse previsto tutto questo e l'unica risposta, che ci viene in mente, è - purtroppo - l'incapacità gestionale e la mancanza di programmazione da parte dell'amministrazione Raggi. Episodi, come quelli di oggi a San Giovanni, d'altronde dimostrano che non basta un semplice taglio di nastro per risollevare una circolazione metropolitana, ad oggi in forte crisi. Servono politiche mirate e di lungo respiro". Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.