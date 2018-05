Malan (Fi): italiani hanno bisogno difendersi da chi governa

Roma, 24 mag. - "Da chi ci deve difendere l'avvocato Conte? Temo che gli italiani abbiano bisogno di difendersi innanzitutto da chi governa se vuole impoverire il Paese privandolo delle infrastrutture necessarie e affidando la crescita solo a misure per le quali non c'è traccia di copertura finanziaria. L'avvocato sarà necessario a poliziotti e carabinieri che saranno sorvegliati dalle telecamere messe sulle loro divise, come dice il contratto. Avranno bisogno dell'avvocato gli italiani, e per molti anni visto il dilatarsi dei tempi di prescrizione, in coerenza con l'abolizione dei riti processuali veloci lasciando solo quelli lenti". E' quanto afferma in una nota il senatore di Fi, Lucio Malan.