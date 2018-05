Villa completamente abusiva sequestrata a Ischia: denunce

Napoli, 24 mag. - Una struttura immobiliare, completamente priva di concessioni e autorizzazioni edilizie, è stata sequestrata in via Castiglione a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Gli agenti della polizia di Stato e i militari dell'ufficio Circondariale Marittimo hanno apposto i sigilli a un corpo di fabbrica con corte circostante composto da quattro stanze da letto e bagni interni completamente rifinito, alle scale di accesso al corpo di fabbrica, all'ascensore di accesso al fabbricato, a solaio, tettoia, pedana in calcestruzzo, scala in muratura di accesso alla pedana, a una piscina e a un locale interrato adiacente alla struttura. Sono, inoltre, stati sequestrati mezzi e attrezzature da cantiere. I proprietari della struttura, insieme ai sei, operai sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.