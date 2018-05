Autogrill: ricavi primi 4 mesi a 1,32 miliardi (-2,7%)

Milano, 24 mag. - Il gruppo Autogrill nei primi 4 mesi del 2018 ha registrato ricavi consolidati pari a 1,329 miliardi, in aumento del 5,3% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (in calo del 2,7% a cambi correnti).

Buona la crescita like for like pari al +4,1%, per effetto principalmente di una performance molto positiva nel canale aeroportuale (+6,6% a cambi costanti). L'effetto cambio è negativo per oltre 100 milioni, a causa della svalutazione del dollaro Usa rispetto all'euro. (segue)