Cgil, Cisl, Uil Veneto: no morti lavoro, manifestazione... -2

Venezia, 24 mag. - Rispetto all'ultima rilevazione effettuata venerdì scorso, si legge nel comunicato della Cgil del Veneto, è ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, è la provincia più colpita d'Italia. L'elenco lo fa l'Osservatorio Indipendente di Bologna che monitora le morti che avvengono solo all'interno dei posti di lavoro (non in itinere), indipendentemente dall'attività svolta o dall'assicurazione di riferimento (dunque non solo l'Inail).