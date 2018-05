Cgil, Cisl, Uil Veneto: no morti lavoro. Manifestazione a Padova

Venezia, 24 mag. - Cgil, Cisl e Uil Veneto dicono basta ai morti sul lavoro con una manifestazione che si terrà sabato con appuntamento in Piazzale Stazione dove partirà il corteo alle ore 9.30. Il percorso previsto da V.le Codalunga, P.le Mazzini, via Giotto, via Matteotti, Largo Europa. Martiri della Libertà, Piazza Insurrezione, Via EF di Savoia con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a loro, porteranno la propria testimonianza tre delegati sindacali rappresentativi di Acciaierie Venete, del settore edile e degli operatori dello Spisal.

Alla manifestazione sono attese diverse migliaia di lavoratori da tutto il Veneto che arriveranno a bordo di pullman e di treni. Si prevede una grande partecipazione, anche a fronte dell'altissimo livello di sensibilità ed attenzione emerso in questi giorni nelle fabbriche, nei cantieri oltre che in tanti settori del terziario, un settore che si è rivelato assai meno immune da questa piaga rispetto al passato.

