Amici cucciolotti e fondazione abio, insieme per i piccoli pazienti

Roma, 24 mag. - 500.000 "pillole di spensieratezza" distribuite in centinaia di reparti pediatrici. Non si parla di farmaci ma delle bustine di figurine "Amici cucciolotti" che la Pizzardi Editore mette gratuitamente a disposizione dei volontari ABIO, per distribuirle ai bambini ricoverati negli ospedali.

Grazie alla preziosa collaborazione con FONDAZIONE ABIO Italia Onlus, anche quest`anno, infatti, "AMICI CUCCIOLOTTI - le figurine che salvano gli animali" ha donato 5.000 album e 500.000 bustine di figurine ai bambini ricoverati negli oltre 200 reparti pediatrici degli ospedali italiani in cui svolgono la loro attività i volontari ABIO.

La missione dei volontari ABIO è quella di coinvolgere i piccoli degenti attraverso stimoli ludici con la speranza di migliorare le loro giornate e quelle dei genitori. La Fondazione ABIO opera in oltre 200 reparti pediatrici di ospedali italiani con circa 5.000 volontari, riuniti in 66 associazioni, a supporto dei genitori e del personale.