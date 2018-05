Lo sport a Lauria diventa un album di figurine

Potenza, 24 mag. - Come i grandi campioni di calcio immortalati nei leggendari album "Panini", anche le società sportive di Lauria (Pz) hanno da oggi il loro album di figurine. Infatti l'Amministrazione comunale lauriota ha deciso di sposare il progetto della società Akinda Italia srl, per la realizzazione di un album delle figurine di tutte le associazioni sportive presenti sul territorio lauriota, che si terrà nella stagione sportiva 2017-2018. Una bella dimostrazione di attaccamento e vicinanza alle realtà sportive lauriote, come commenta su facebook un entusiasta primo cittadino Angelo Lamboglia: " Lo sport è uno dei settori su cui la nostra Amministrazione sta investendo molto, in termini di risorse e di impegno politico" - spiega il sindaco di Lauria. " Aderendo a questa iniziativa, ci sembra giusto puntare a una promozione particolare di questo mondo: ovvero invitare tutti a scoprire i nomi e i volti veri di chi a Lauria svolge, con sacrificio e con passione, un ottimo servizio per tutta la nostra comunità". Una iniziativa che punta alla conoscenza dei beniamini locali e di qualche nuova leva che magari farà storia in una delle discipline presenti a Lauria. L'album e le figurine sono già presenti in varie edicole del comune lauriota.