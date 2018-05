Sisma Centro Italia, Lazio: ok a nuovi lavori du ricostruzione

Roma, 24 mag. - Sono state approvate oggi in Giunta le delibere regionali per la deperimetrazione delle frazioni di Collegentilesco, Colli e Configno del Comune di Amatrice: in queste aree sarà ora possibile procedere alla ricostruzione più rapidamente e in maniera diretta da parte dei proprietari, secondo quanto richiesto nell'ambito delle osservazioni. Il Servizio Geologico e Sismico regionale ha infatti evidenziato, allo stato attuale, che non sussistono problemi geomorfologici di rilievo nelle frazioni indicate. La Regione ha stabilito i perimetri urbanistici all'interno dei quali avverrà la ricostruzione post terremoto dei centri storici di 6 Comuni e di oltre 60 frazioni. Queste perimetrazioni sono state definite attraverso un'accurata istruttoria tecnica tra la Regione Lazio, l'Ufficio per la ricostruzione del sisma e i Comuni interessati dal terremoto, con l'obiettivo di pianificare le opere e i relativi servizi in zone sicure dal punto di vista geologico, coinvolgendo i proprietari degli immobili distrutti o danneggiati.

"Dopo le 8 frazioni già deperimetrate, con queste nuove delibere proseguono gli interventi di ricostruzione nei centri colpiti dal terremoto. Terminata la fase emergenziale e in via di conclusione la rimozione delle macerie, ora cominciano i lavori di ricostruzione, in collaborazione con le Amministrazioni locali e i cittadini interessati, per ridurre i tempi e l'iter delle procedure previste", commenta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Siamo impegnati a ridurre i tempi e a semplificare le procedure per consentire ai Comuni e ai cittadini di procedere con gli interventi di ricostruzione: vogliamo scongiurare l'abbandono di questi straordinari territori, mettendo a disposizione risorse e progetti per farli rinascere", conclude l'assessore regionale all'Urbanistica Massimiliano Valeriani.