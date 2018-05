Lupi: alleanza centrodestra resta ma Lega non tradisca programma

Roma, 24 mag. - "Un incontro lungo e cordiale". Così Maurizio Lupi, deputato della componente del Misto 'Noi con l'Italia-Usei', ha definito la consultazione con il premier incaricato Giuseppe Conte sottolineando però "le distanze che esistono tra il nostro gruppo e il contratto di governo M5s e Lega".

"Abbiamo ricordato a Conte - ha proseguito - che siamo stati eletti nella coalizione di centrodestra e riscontriamo alcuni punti condivisibili nel contratto ma visto che il premier è espressione politica di M5s ovviamente non lo condividiamo, è molto distante dalla nostra visione politica. Non condividiamo alcuni punti, valuteremo e faremo opposizione costruttiva".

"Noi con l'Italia - ha sottolineato Lupi - non sosterrà la fiducia, farà opposizione seria e responsabile insieme a Fi e alle altre forze di centrodestra. Questo governo nasce perché c'è un momento in cui la Lega si è sentita l'assunzione di responsabilità di dar vita a un governo. Il 29 aprile 2013 il Pdl sostenne un governo insieme con il Pd, l'alleanza di centrodestra rimase: governiamo insieme in tante regioni, alle amministrative andremo insieme. Credo che questo governo non metterà in discussione l'alleanza ma è evidente che il tema sarà l'azione di governo. Se nell'azione di governo le distanze col programma di centrodestra si dovessero acuire...ma mi fido di Salvini credo non accadrà. Sul programma di misurerà se il tradimento c'è o non c'è, ora valgono le alleanze sui territori. La responsabilità sarà molto nelle mani della Lega".

"Nel programma di centrodestra si prevede meno stato invadente - ha ricordato Lupi - nel contratto di governo c'è l'opposto, c'è un ritorno a un centralismo statale che ci preoccupa molto. Crediamo e chiediamo alla Lega di sostenere con forza i punti del programma di centrodestra. C'è una distanza enorme sul reddito di cittadinanza: se c'è un euro a disposizione secondo noi deve essere messo sul lavoro e non sulla disccupazione, si finanziano le imprede. Sulla giustizia siamo troppo lontani".

"Abbiamo sottolineato a Conte - ha concluso Lupi - che siamo preoccupatissimi per il tema delle infrastrutture, c'è una lontananza abissale. Ci aspettiamo che la Lega che da sempre a Nord sostiene le grandi opere le difenda, ci auguriamo che su alcune questioni non faccia passi indietro. Abbiamo chiesto di richiamare e di essere garanti sul fatto che l'attuazione del programma non porti come ha detto Toninelli a uno stato etico: la storia ci ha insegnato cosa vuol dire stato etico, ovviamente ci auguriamo che sia stato solo un incidente di percorso o una ignoranza culturale storica politica del capogruppo del Senato M5s Toninelli, altrimenti sarebbe molto grave tanto più che vediamo potrebbe anche entrare nel governo".