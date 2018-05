Treno contro tir, Leu: sicurezza pendolari divenga priorità -rpt

Roma, 24 mag. -"Per quanto avvenuto stanotte, con il disastro ferroviario a Caluso, in queste ore di dolore innanzitutto la nostra solidarietà va alle famiglie delle vittime e ai feriti di questa tragedia, con l'auspicio di una pronta guarigione". E' la posizione di Liberi e Uguali, affidata al capogruppo alla Camera, Federico Fornaro, e Nicola Fratoianni. I deputati, eletti ambedue in Piemonte, osservano anche che "certo, sarà ora compito della magistratura ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare le responsabilità. Tuttavia è arrivato il momento in questo Paese perché il tema della sicurezza del trasporto ferroviario locale, utilizzato quotidianamente da milioni di pendolari, divenga priorità delle aziende ferroviarie, delle istituzioni e del governo".

"In Parlamento - concludono Fratoianni e Fornaro - non mancherà l'impegno e l'attenzione di Liberi e uguali per questo obiettivo non più rinviabile".