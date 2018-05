Al via il 31 maggio a Monselice 11^ edizione di Etnofilmfest -2

Padova, 24 mag. - Venerdì 1 giugno sarà la volta di Marino Niola, editorialista de "La Repubblica". L'antropologo della contemporaneità affronterà il tema: "Tra vita e girovita. La dieta come fabbrica del corpo".Sempre l'1 giugno tappeti rossi e riflettori accesi per l'immenso Fernando Arrabal, drammaturgo, poeta e regista cinematografico spagnolo in: "Cuerpo y Alma en Oración".

Mentre il 2 giugno il celeberrimo filosofo Umberto Galimberti, anche editorialista di "La Repubblica", parlerà al pubblico de "Il corpo in occidente".