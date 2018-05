Trump su incontro con Kim: se avverrà, grande cosa per il mondo

New York, 24 mag. - "Se avverrà, sarà una grande cosa per la Corea del Nord e, ancor più importante, una grande cosa per il mondo". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto a una domanda sull'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un, in programma il 12 giugno a Singapore, ma che potrebbe essere rimandato. Trump è stato intervistato dal programma 'Fox and Friends' su Fox News.

Trump è sembrato più disponibile sulla possibilità che la Corea del Nord proceda con la denuclearizzazione in modo graduale, al contrario di quanto detto in precedenza. "Vedremo. Mi piacerebbe avvenisse immediatamente. Fisicamente, un processo graduale potrebbe essere necessario. Ma dovrebbe essere abbastanza rapido".