Roma, 24 mag. - "Nasce l'Ufficio speciale per la rigenerazione urbana: un servizio dedicato ai Comuni per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Una Regione più semplice e vicina per rafforzare l'economia e dare risposte concrete. Un altro impegno mantenuto!". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.