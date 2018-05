Burkina Faso rompe i rapporti diplomatici con Taiwan

Ouagadougou, 24 mag. - Il Burkina Faso ha annunciato oggi la rottura dei propri rapporti diplomatici con Taiwan che ha garantito un aiuto importante al paese del Sahel in cambio del suo sostegno diplomatico.

"Il governo del Burkina ha deciso oggi di rompere i propri rapporti diplomatici con Taiwan - ha detto il ministro degli Esteri, Alpha Barry - dal 1994 il Burkina Faso ha avuto rapporti di cooperazione con Taiwan. Ma oggi, i cambiamenti nel mondo e le attuali sfide socio-economiche che il nostro paese e la nostra regione devono affrontare ci spingono a rivedere la nostra posizione".

"Questa decisione è motivata dalla forte volontà di difendere gli interessi del Burkina Faso e della sua gente nel concerto delle nazioni e di stringere partnership migliori per consolidare lo sviluppo socio-economico del nostro paese e facilitare progetti regionali e sub-regionali - ha continuato il ministro - il presidente Roch Marc Christian Kaboré mi ha incaricato come ministro degli Affari esteri e della Cooperazione di prendere tutte le misure necessarie per la chiusura della nostra ambasciata a Taipei e quella di Taiwan nel nostro paese".

Dal 2000 a oggi diversi paesi africani, tra cui il Ciad e il Senegal, che hanno ricevuto aiuti di Taiwan, hanno rotto i rapporti con Taipei per beneficiare della cooperazione con la Cina, che considera Taiwan una propria provincia.