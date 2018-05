Domani inziativa Fora Italia giovani a Roma con Tajani

Roma, 24 mag. - Si terrà domani, venerdì 25 maggio, a Roma l'iniziativa politica 'Come rilanciare la crescita economica - Le idee dei professionisti e delle imprese e le proposte di Forza Italia'. Saranno presenti esponenti nazionali e locali del partito fra cui Annagrazia Calabria, Alessandro Cattaneo, Stefania Craxi e Andrea Ruggieri. A chiudere l'iniziativa, che si terrà presso il Grand Hotel Fleming in zona Roma Nord, è atteso il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. In rappresentanza delle categorie previsti nel programma gli interventi dell'Ing. Gioia Gorgerino, Vice Presidente dei Giovani Imprenditori Edili, e del Dott. Paolo Crisafi di Assoimmobiliare. L'evento vedrà la partecipazione degli amministratori locali azzurri della Capitale e dei ragazzi del movimento giovanile del partito ed ha lo scopo di indicare le politiche economiche sostenibili da un punto di vista finanziario che Forza Italia intende proporre per rilanciare l'economia italiana in alternativa agli oltre 100 miliardi di spese senza copertura previsti nel contratto di Governo. L'iniziativa è organizzata da Nicoló Bufalini di Forza Italia Giovani e avrà inizio alle ore 18.