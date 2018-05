Consiglio Lazio, Corrado (M5s) su vitalizi: Buschini mente

Roma, 24 mag. - "Il capogruppo del PD, Buschini, mente due volte: la prima, quando dice che i vitalizi per i 265 ex consiglieri ed ex assessori regionali sono stati aboliti, visto che invece risultano nero su bianco nella nota del bilancio 2018, per un totale di 18,6 milioni di euro annui; la seconda volta, quando sostiene che sia stato il PD nel 2013 ad eliminare i vitalizi per i neoeletti, visto che all'epoca il Consiglio regionale non fece altro che confermare la disposizioni in merito della Spending Review del Governo nazionale già recepite nella finanziaria regionale 2011". Così Valentina Corrado, consigliera regionale M5S in Commissione Bilancio, replica al capogruppo del Pd, Buschini, in Regione Lazio.