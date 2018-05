Giachetti: contrario a Conte, ma da giudicare sui fatti

Roma, 24 mag. - "Penso che nessuno più di me fosse contrario ad un accordo di governo con i 5 stelle. Trovo il contratto firmato da Salvini e Di Maio semplicemente inquietante, in particolare il capitolo che riguarda la giustizia. Più in generale penso che stiano facendo una vera e propria farsa elettorale: un programma che sanno essere perfettamente irrealizzabile e che fallirà. Daranno la colpa all`Europa e ci porteranno alle elezioni sperando di prendere in giro ancora una volta gli italiani". Lo scrive Roberto Giachetti, deputato del Partito democratico in un post su Facebook.

"Detto questo, che poi è tutto, - continua l`esponente dem - vi dico con franchezza che criticare Conte a priori, proprio non mi vede d`accordo. È chiaro che Conte rappresenta in modo plastico la stoltezza delle accuse di entrambi i partiti (Lega e 5 Stelle) sui premier non eletti o tecnici. Se sarà lui il presidente del Consiglio lo giudicherò, come è giusto, sulla base delle sue scelte e dei suoi comportamenti".

"Non voglio dare per scontato che sarà una marionetta nelle mani di Salvini e Di Maio. Come tutti ha diritto alla sua identità e di essere messo alla prova. Il fatto che sia sconosciuto ai più francamente non significa nulla. Il fatto che sia un professionista non è di per sé un fatto negativo. Il fatto che non sia un politico non significa minimamente che non saprà esserlo. Voterò no alla fiducia con grande convinzione. Ma lo rispetterò e aspetterò di vederlo all`opera. È un avversario. E, per me, a tutti gli avversari va riconosciuta piena dignità politica", conclude.