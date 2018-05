Politiche sociali, Veneto: confronto domani a Padova

Venezia, 24 mag. - L'assessore regionale alle politiche sociali, Manuela Lanzarin interverrà domani, venerdì 25 maggio, a Padova alla tavola rotonda promossa dall'Uneba, nel palazzetto dello sport del Civitas Vitae dell'Oic, sul tema "Famiglia e territori: scelte e valori del Veneto che assiste i più fragili".

La riforma delle Ipab, i progetti di rete per il `Dopo di noi', gli interventi a favore delle famiglie più in difficoltà e, più in generale, l'alleanza tra servizi pubblici e non profit in Veneto saranno alcuni dei temi al centro del confronto pubblico che vedrà in dialogo la Regione Veneto, gli enti di assistenza di ispirazione cristiana, i sindacati, i Comuni e la Chiesa del Triveneto, rappresentata da mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto e delegato dei vescovi del Triveneto per la pastorale della salute.

Obiettivo del confronto - spiegano i promotori dell'iniziativa - è mettere a fuoco un percorso condiviso per sostenere le comunità che `si prendono cura' dei soggetti più fragili, realizzando norme e modelli organizzativi che mettano al primo posto la famiglia e i bisogni di anziani, minori e disabili.