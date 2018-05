Milano, pedina anziana e le ruba collana: arrestato in flagranza

Milano, 24 mag. - Ha rapinato una signora di 72 anni dopo averla seguita mentre scendeva dall'autobus, le ha strappato la collana ed è scappato ma è stato subito fermato e arrestato dalla polizia: è successo questa mattina nel quartiere Isola di Milano.

Gli agenti di pattuglia della sesta sezione della squadra mobile hanno notato l'uomo mentre aspettava in modo sospetto la discesa dei passeggeri dall'autobus vicino alla fermata di viale Stelvio: quando l'uomo, un marocchino di 29 anni, si è mosso seguendo la signora, lo hanno pedinato. All'improvviso ha strappato la collana dal collo della donna con violenza ed è scappato, ma i poliziotti lo hanno bloccato. La signora non ha voluto farsi portare in ospedale, nonostante gli evidenti segni lasciati dalla rapina: dopo averle riconsegnato la collana gli agenti l'hanno riaccompagnata a casa.

Il marocchino, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposto all'obbligo di firma e al divieto di dimora a Milano, è stato arrestato per rapina aggravata in flagranza di reato.