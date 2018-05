Lavoro, il Forum dell'Economia Digitale torna il 3 luglio a Milano

Roma, 24 mag. - Torna FED, il Forum dell`Economia Digitale, l'iniziativa ideata e realizzata da Facebook Italia e Giovani Imprenditori Confindustria dedicata al presente e al futuro dell`economia digitale. La nuova edizione, in programma il prossimo 3 luglio al MiCo di Milano, sarà una preziosa occasione per confrontarsi e discutere sul tema delle competenze digitali necessarie per cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti tecnologici e sostenere la crescita economica della società.

Dopo il successo delle prime due edizioni - ognuna delle quali ha visto sul palco circa 40 speaker e un pubblico che lo scorso anno ha superato le 2.000 persone - l`edizione 2018 si concentrerà, dunque, su un tema tanto attuale quanto fondamentale per dare al Paese un ruolo di primo piano nella competizione globale.

Anche in questa occasione - spiega una nota - sul palco si alterneranno manager e imprenditori di successo appartenenti a settori economici diversi, esperti, accademici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che daranno il loro contributo nel corso dei talk show e delle tavole rotonde in programma.

Momenti di riflessione, alternati a dibattiti e live demo di progetti innovativi che, per la prima volta, verranno presentati proprio sul palco di FED. Obiettivo della giornata sarà presentare al pubblico in sala punti di vista diversi e, a volte, lontani nell'interpretazione della sfida digitale, oltre a fornire spunti di riflessione per capire se l`aumento delle competenze digitali sia davvero direttamente connesso allo sviluppo tecnologico ed economico della società del nuovo millennio.

"Innovare le competenze, specialmente quelle digitali, in un mondo che si evolve così velocemente è fondamentale. Probabilmente l'evoluzione non è sempre lineare e facile da comprendere, ma alla fine produce sviluppo e benessere. Ecco perché investire non solo su infrastrutture e prodotti, ma anche sull'aggiornamento costante della forza lavoro per saper cogliere tutte le opportunità diventa un passo essenziale per ogni azienda", commenta Luca Colombo, Country Director Facebook Italy.

"Per un mercato del lavoro moderno e dinamico il tema delle competenze digitali è centrale anche per l`impresa - dichiara Alessio Rossi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria -. La rivoluzione 4.0 che sta investendo il nostro sistema economico rende necessari, accanto all`automazione e digitalizzazione degli impianti e dei processi, soprattutto investimenti in capitale umano. Perché a competenze digitali scarse corrisponde uno sviluppo tecnologico scarso; e quanto più queste competenze aumentano più aumenta la qualità del lavoro".