Commissione Ue: governo non c'è ancora, giudicheremo dagli atti

Bruxelles, 24 mag. - "Il governo italiano non si è ancora costituito. Il presidente Juncker ieri ha detto che noi valutiamo i governi in base ai loro atti e non alle parole, e questo è il punto a cui siamo" ancora oggi. "Il processo (per la formazione del governo, ndr) va avanti". Lo ha detto oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commmissione europea, Margaritis Schinas, rispondendo a una domanda sulla designazione di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio incaricato.

Schinas ha anche puntualizzato che la dichiarazioni di ieri del presidente della Commissione sulla salvaguardia dei diritti degli immigrati africani in Italia si riferiva alle operazioni di rimpatrio: "Il presidente ha detto che tutti i rimpatri devono essere organizzati in modo da rispettare i diritti delle persone", ha detto il portavoce.