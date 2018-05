Veneto: per 2 giorni a Padova i vertici della Protezione Civile

Venezia, 24 mag. - Per due giornate - domani e sabato - si ritrovano a Padova i massimi vertici della Protezione Civile nazionale e regionale: al centro del confronto i contenuti del nuovo "Codice della Protezione Civile" entrato in vigore lo scorso febbraio. Promossa dalla Regione del Veneto, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Università di Padova e la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto e Trentino Alto Adige e coinvolge il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

"Approfondiremo questo tema - spiega l'assessore veneto alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin - prima insieme alle componenti istituzionali e il giorno successivo con quelle del volontariato del sistema di Protezione Civile, in modo da sfruttare al meglio quest'occasione per un proficuo e utile scambio di idee".

I lavori si svolgeranno al Teatro Verdi dalle ore 14.30.