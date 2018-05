Nucleare Iran, Khamenei detta a Ue condizioni per salvare intesa -3

Roma, 24 mag. - UE GARANTISCA ACQUISTO PETROLIO IRANIANO "Se gli Stati Uniti riescono a interrompere le vendite petrolifere dell'Iran, gli europei devono garantire l'acquisto della quantità di petrolio che vorremmo vendere" ai principali clienti tra cui Cina, India, Giappone e l'Unione Europea;

... E TRASNIZIONE COMMERCIALE BANCHE "Le banche europee devono garantire" la possibilità di "transazioni commerciali con l'Iran", che la maggior parte delle principali istituzioni finanziarie europee sono riluttanti a farlo per timore di sanzioni negli Stati Uniti con i quali sono molto esposte;

GARANZIE REALI "L'Iran non sta cercando di combattere con gli europei, ma, dato il loro comportamento passato, non ci fidiamo di loro. Per questo motivo, la sicurezza dei dati deve essere reale", ha detto Khamenei nella ieri sera come riporta l'agenzia ufficiale Irna;(Segue)