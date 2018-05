Nucleare Iran, Khamenei detta a Ue condizioni per salvare intesa -2

Roma, 24 mag. - L'Iran ha dettato ieri sera agli europei, le condizioni necessarie per mantenere l'accordo sul nucleare dopo il ritiro degli Stati Uniti dal patto. Queste sono le condizioni dettagliate impartite dalla guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei, in un discorso ai leader, incluso il presidente Hassan Rohani, secondo la versione ufficiale di questo testo pubblicato oggi dai media ufficiali.

"La partenza degli Stati Uniti è una violazione della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (che nel luglio 2015 ha approvato l'accordo raggiunto alcuni giorni prima a Vienna tra Teheran e i paesi del gruppo 5 + 1, Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia e Germania, ndr) gli europei devono presentare una risoluzione contro gli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza per protestare contro questa azione;

NESSUNA RINUNCIA A MISSILI BALISTICI "I leader dei tre paesi europei (firmatari dell'accordo, Germania, Francia, Gran Bretagna) devono impegnarsi e promettere di non evocare in alcun modo le domande dei missili iraniani e la presenza del l'Iran nella regione (...). Tutti devono sapere che la Repubblica islamica dell'Iran non rinuncerà certamente agli elementi del suo potere, in particolare per quanto riguarda la sua Difesa";(Segue)