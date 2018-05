Salvini: Confindustria? C'è chi guarda a passato e chi a futuro

Roma, 24 mag. - "Mi scrivete di commentare gli attacchi di Scalfari, di Confindustria, che ha applaudito il Pd. Che dire? C'è chi guarda al passato e chi guarda al futuro". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Facebook "dai tetti di Roma".

"È chiaro - ha detto ancora nel corso della diretta - che non riusciremo a fare tutto subito. La flat tax. E' chiaro che in tre mesi non puoi rivoluzionare il mondo, ma puoi cominciare a scardinare".

Salvini ha promesso di togliere "alcune tasse folli, come la tassa sulle sigarette elettroniche che ha messo in crisi un intero settore" e "alcune delle accise più vecchie" sulla benzina. Per quanto riguarda le infrastrutture, ha assicurato, "non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso".

Il leader leghista ha anche ribadito che "il Ministero per i disabili c'è e ci sarà".