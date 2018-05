Roma, 24 mag. - Prima ancora di nascere il governo M5s-Lega è "attaccato da tutti i giornali, televisioni e radio, da destra e da sinistra" con "rare eccezioni". "Non ho mai visto un fuoco di fila di attacchi e suggerimenti ai limiti della minaccia come sta accadendo in queste ore". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook.