Salvini: avrei voluto governo centrodestra, no da Mattarella

Roma, 24 mag. - "Dico agli amici del centrodestra, a Forza Italia e Fratelli d'Italia, di aver fiducia, perchè faremo tutto quel che non siamo riusciti a fare in passato, in positivo. Avrei preferito un governo di centrodestra, Mattarella non ce lo ha permesso e allora o si tornava a votare o si provava a partire inserendo nel contratto le idee del centrodestra, io sono fiducioso". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Facebook.

"La Lega - ha aggiunto - è diversa dai cinquestelle, il mio obiettivo è far diventare legge tante proposte della Lega e del centrodestra, in questo percorso di governo".