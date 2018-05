Processo Aemila, Bonaccini: impegnati nel contrasto alle mafie

Roma, 24 mag. - "Essere qui è fondamentale, oltre che un dovere istituzionale". Così l`assessora regionale Emma Petitti, oggi presente in aula a Reggio Emilia all`udienza del processo Aemilia, ha commentato l`impegno della Regione, parte civile nel procedimento, contro l`illegalità. "Da anni ormai- ha detto- andiamo denunciando che è la comunità intera a pagare le spese là dove si verifichino infiltrazioni illegali connesse alla criminalità organizzata. Per questo abbiamo sostenuto e voluto, anche economicamente stanziando 1 milione e 200 mila euro, che questo processo si tenesse qui, nel territorio in cui si è concretizzata l`inchiesta Aemilia".

"Dobbiamo essere tutti uniti e compatti contro le mafie- aggiunge da Bologna il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- e il nostro è un impegno quotidiano: prima con il Testo unico sulla legalità, poi con il recente protocollo d`intesa con tutte le Prefetture dell`Emilia-Romagna per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e dell`edilizia privata, abbiamo ribadito che non abbasseremo neanche per un attimo la guardia sul rispetto dei diritti, delle norme e sulla necessità di controlli: correttezza e legalità sono per noi valori irrinunciabili. Siamo tutti impegnati in questa direzione".