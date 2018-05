Governo, Giammanco (FI): Conte ha poca credibilità

Roma, 24 mag. - "Il futuro Presidente del Consiglio non solo è un tecnico, estraneo alla politica e con nessuna esperienza nel mondo delle istituzioni ma è anche persona, a quanto sembra, poco credibile e la credibilità è un requisito essenziale per chi vuol governare. Continuano a emergere, infatti, dettagli imbarazzanti sul curriculum `taroccato` del professor Conte, a proposito della ricerca scientifica che avrebbe svolto a Cambridge diversi anni fa e che sembra essere stata solo una visita di piacere alla fidanzata dell`epoca". Così Gabriella Giammanco, senatrice e portavoce in Sicilia di Forza Italia.

"Dopo aver millantato studi di perfezionamento in diverse università internazionali e di aver aperto uno studio legale con un altro avvocato che però ha smentito di avere uno studio di associati, la credibilità del professor Conte continua a essere messa a dura prova. Millantare esperienze di studio o di lavoro solo per infarcire il proprio curriculum e renderlo più prestigioso non è certo un bel biglietto da visita per chi si candida a rappresentare il nostro Paese e, oltretutto, è anche irrispettoso per chi quelle esperienze le ha fatte per davvero, con impegno e grandi sacrifici. Ma i 5 Stelle non erano il movimento della meritocrazia?! Io vedo tutto fuorché merito e onestà intellettuale ed è molto inquietante", conclude Giammanco.