Roma, 24 mag. - "Questo governo a trazione cinque stelle ci preoccupa moltissimo perché si basa su di un programma di troppa spesa pubblica a carico delle tasche degli italiani, che blocca l`economia, frena la crescita e minaccia processi infiniti per tutti. Il premier incaricato sarà mero esecutore di tutto questo. Per questo Forza Italia voterà no alla fiducia. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg5.