Roma, corridoio Laurentina: condannato Riccardo Mancini

Roma, 24 mag. - Il tribunale monocratico della Capitale ha condannato a 5 anni di reclusione l'ex amministratore dell'Ente Eur, Riccardo Mancini, per l'accusa di estorsione. Il processo riguarda una presunta mazzetta da 600mila euro per la fornitura di 45 bus da utilizzare nel considdetto 'corridoio della mobilità Laurentina'. Quelle vetture poi non sono mai entrate in servizio. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo ha chiesto ed ottenuto una condanna a 4 anni per il commercialista, Marco Iannilli al quale è stato contestato lo stesso reato.

Al centro della vicenda un presunto giro di mazzette per l'aggiudicazione dell'appalto per una fornitura di 45 filobus per il Comune di Roma. L'appalto fu bandito a marzo 2008 e aggiudicato a novembre di quell'anno: la tangente sarebbe stata pagata nel 2009. Nella requisitoria Ielo affermò che "questo processo trasuda omertà". In base a quanto ricostruito dalla Procura, 500 mila euro finirono nelle tasche di Mancini (il quale ha ammesso di averne ricevuti 80 mila) e centomila a Marco Iannilli.

(Segue)