Consegna la coca al cliente in taxi: 2 pusher arrestati a Milano

Milano, 24 mag. - Un 40enne senegalese e un 22enne gambiano, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dalla polizia a Milano per spaccio dopo essere stati sorpresi con con oltre 300 grammi di cocaina e circa 30mila euro in contanti.

Secondo quanto riferito dalla questura del capoluogo lombardo, gli agenti della Sesta sezione della squadra mobile hanno notato il senegale arrivare a bordo di un taxi in corso Buenos Aires e vendere una dose di cocaina ad un ragazzo italiano che lo attendeva in strada. L'uomo è stato subito fermato e trovato in possesso di altri 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 130 euro in contanti, frutto della precedente cessione.

In tasca, il 40enne aveva un mazzo di chiavi che si è scoperto essere quelle di un appartamento di via Conegliano, dove, nascosta in diversi punti della casa, è stato sequestrato oltre un etto di cocaina, oltre a bilancini di precisione e sostanza da taglio.

Nell'armadio in camera da letto, occultati tra i vestiti, sono stati rinvenuti circa 30mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Con l'uomo è stato arrestato anche il 22enne che, secondo la polizia, oltre a condividere l'appartamento dentro il quale è stato trovato, condivideva anche l'attività di spaccio.