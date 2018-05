Gb, Cremlino: "Nessun motivo per credere" a parole Yulia... -2

Mosca, 24 mag. - "Non sappiamo dove sia, in quali condizioni, o se i suoi diritti siano rispettati e fino a che punto sia in grado di agire", ha continuato Peskov, definendo ancora una volta il caso Skripal una "provocazione internazionale senza precedenti" lanciata dal Regno Unito contro la Russia.

Yulia Skripal, 33 anni, è apparsa ieri in un video dell'agenzia Reuters, in cui afferma di voler rientrare in Russia una volta guarita. Nel filmato ringrazia i diplomatici russi, ma afferma di non essere "pronta" ad accettare in questa fase l'aiuto dell'ambasciata russa. Mosca insiste sul fatto che i diplomatici russi dovrebbero avere accesso alla donna, per assicurarsi che "non sia tenuta contro la sua volontà e non faccia dichiarazioni sotto costrizione".