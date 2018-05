Gb, Cremlino: "Nessun motivo per credere" a parole Yulia Skripal

Mosca, 24 mag. - Il Cremlino ha detto che Yulia Skripal, avvelenata lo scorso marzo nel Regno Unito insieme al padre ex spia russa, potrebbe essere stata costretta a registrare il video diffuso ieri, in cui afferma di non essere pronta a tornare in Russia.

"Non abbiamo motivo di crederci - ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov - come in passato, non sappiamo in quali condizioni si trovi Yulia Skripal, non sappiamo se ha fatto queste dichiarazioni di sua spontanea volontà o sotto pressione".