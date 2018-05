Airi, assegnati premi Oscar Masi per innovazione industriale -3

Roma, 24 mag. - A chiusura dei lavori si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Oscar Masi per l'innovazione industriale, quest'anno dedicato al tema "Tecnologie abilitanti e soluzioni innovative per la città sostenibile". Una giuria composta da rappresentanti del ministero dell'Istruzione e Sviluppo economico, dell'Airi e da due esperti del settore di chiara fama, ha assegnato i premi.

Per la categoria "Grande Impresa" il Premio Oscar Masi 2018 è stato assegnato a Pirelli Tyre S.p.A. per la tecnologia "low rolling technology package - materiali e processi per pneumatici a bassissima resistenza al rotolamento per la mobilita' sostenibile combinata a sicurezza di guida". Per la categoria "Enti Pubblici di Ricerca e Università" il Premio Oscar Masi per l'innovazione industriale 2017 è stato conferito a ex-aequo a "INSTM - Università di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, Laboratorio di chimica per le tecnologie, per BASALTO: nuovi materiali BAsati Su ALginati per la rimozione di particolaTO aerodisperso e "CNR - Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni per REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction (RE4).

Per la categoria "Media-Piccola Impresa e Centri di ricerca privati" è stato conferito il Premio a Cetma - Centro di ricerche europeo di tecnologie, design e materiali per i dispositivi antisismici a base di leghe a memoria di forma (SMA).