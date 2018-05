Airi, assegnati premi Oscar Masi per innovazione industriale -2

Roma, 24 mag. - La giornata Airi, moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche.net, è stata dedicata al ruolo centrale della ricerca industriale italiana per la crescita e lo sviluppo dei fattori tecnologici alla base dell'Economia circolare. Su questa linea Cinzia Tonci, del ministero dello Sviluppo economico, ha messo in evidenza come molti degli aspetti tecnologici che operano nell'economia circolare possano essere ricondotti al piano Impresa 4.0 promosso dal Mise.

Le testimonianze di rappresentanti del sistema industriale, quali Confindustria (Marco Ravazzolo) e di aziende leader quali Eni (Alessandro Nardella), e gli interventi della ricerca pubblica, dell'università La Sapienza di Roma (Mauro Maione) e dell'università Federico II di Napoli (Piero Salatino), hanno costituito concreti punti di riferimento per approfondire il valore della tecnologia per l'economia circolare e in particolare il ruolo di specifici processi dedicati alla bioconversione di rifiuti organici in bioplastiche, alla valorizzazione di biomasse residuali nella produzione di intermedi (biofeedstock) e ai vari impieghi dei sottoprodotti in ambito energetico e chimico.

(Segue)