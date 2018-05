Airi, assegnati premi Oscar Masi per innovazione industriale

Roma, 24 mag. - Si è svolta a Roma la giornata Airi per l'innovazione industriale promossa dall'associazione per la ricerca industriale, che, anche quest'anno, ha riguardato un tema di grande attualità per l'industria: il ruolo e le potenzialità delle tecnologie innovative per il recupero e il riciclo di prodotti e materiali nell'ambito dell'economia circolare. Alcune tecnologie abilitanti, in particolare quelle biotech e meccaniche, possono operare su prodotti e processi industriali nell'ambito della chimica e dell'energia, permettendo significativi miglioramenti della circolarità tramite la valorizzazione dei residui e dei sottoprodotti della produzione.

Si possono così immettere sul mercato prodotti di riciclo, come per esempio materiali per il packaging e per la produzione di carburanti che siano il frutto di cicli di produzione innovativi, dove il processo industriale, origine fondamentale del recupero circolare di materiali, è stato rinnovato dall'integrazione di specifiche tecnologie abilitanti.

Airi ha voluto evidenziare il ruolo chiave della ricerca industriale come fattore essenziale per concretizzare con l'innovazione tecnologica dei processi produttivi l'economia circolare, dando specifica rilevanza ai due cicli fondamentali: il ciclo biologico, che è volto al recupero e riutilizzo oltre che alla valorizzazione energetica dei sottoprodotti organici dei processi di produzione, e il ciclo tecnico-meccanico volto al riuso e alla rilavorazione delle materie prime di scarto o dei sottoprodotti, ottenuti nei processi di produzione o nei processi di trasformazione / lavorazione dei prodotti finali.

"Il consumatore finale all'atto dell'acquisto deve essere a conoscenza che il prodotto che sta utilizzando contiene un valore sociale - spiega Renato Ugo, presidente di Airi - è importante coinvolgere il consumatore informandolo anche su aspetti tecnici e produttivi che coinvolgono il prodotto nell'ambito dell'economia circolare in modo chiaro e semplice così che sappia come il prodotto sia originato da un complesso sistema di operazioni che coinvolge tecnologie innovative nel processo produttivo del riciclo. Sono fondamentali sia etichettature certificate sull'origine e sullo sviluppo produttivo, sia l'utilizzo estensivo di tecnologie digitali in gioco nell'implementazione del processo circolare alla base della produzione e della commercializzazione del prodotto".

(Segue)