Polemica sull'inno, Trump: "La Nfl ha fatto la cosa giusta"

New York, 24 mag. - I proprietari delle squadre Nfl "hanno fatto la cosa giusta". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando la decisione della lega di football americano di imporre ai giocatori a bordocampo di seguire l'esecuzione dell'inno nazionale in piedi; l'unica alternativa, per gli atleti che non intendano farlo, sarà quella di restare negli spogliatoi. In caso di protesta a bordocampo, giocatori e squadre saranno multati.

Dopo un anno di polemiche, alimentate da Trump, per la scelta di alcuni giocatori di seguire l'inno restando seduti o poggiando un ginocchio a terra, per protesta, la decisione della Nfl non farà altro che scatenarne di nuove.

"Credo sia una buona cosa, non credo che le persone dovrebbero restare negli spogliatoi. Devi stare in piedi orgogliosamente per l'inno nazionale oppure non dovresti giocare, non dovresti essere lì, forse non dovresti nemmeno essere nel Paese. I proprietari della Nfl hanno fatto la cosa giusta" ha detto Trump, durante un'intervista al programma 'Fox and Friends' su Fox News.